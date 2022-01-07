Генсек НАТО заявил о риске военного конфликта в Европе из-за Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный потенциал и риторика России, а также события в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014-м указывают на риск возникновения нового военного конфликта в Европе. С таким мнением он выступил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Альянса.

Но именно поэтому нам так важно вступить в диалог и сесть за стол переговоров. И по этой причине я приветствую тот факт, что Россия желает провести заседание Совета Россия — НАТО. Это по меньшей мере позитивный сигнал, — сказал Столтенберг.

Ранее главы МИД стран — членов НАТО заявили о необходимости диалога, дипломатии и деэскалации в отношениях с Москвой в преддверии заседания Совета Россия — НАТО 12 января, которое должно состояться в Брюсселе. В Альянсе также отметили, что страны военно-политического объединения готовы выразить единство в ответ на агрессию России против Украины.

Помимо заседания Совета, России проведёт переговоры с США по вопросам безопасности 10 января, которые должны состояться в Женеве. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.