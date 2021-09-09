В National Interest объяснили, как Путин может помочь Байдену с КНДР

Обозреватель Дуг Бэндоу в статье для National Interest объяснил, как Владимир Путин может помочь главе США Джо Байдену в нормализации отношений с КНДР. Он предложил России и Соединённым Штатам объединится и уговорить Северную и Южную Корею стать одним государством.

Администрации Байдена следует начать серьëзное взаимодействие с Москвой по этому вопросу, — признался обозреватель.

По мнению Бэндоу, КНДР является «трудноразрешимой проблемой» для Вашингтона. Дело в том, что в запасе у Пхеньяна имеется серьёзный арсенал ядерного оружия, которое представляет угрозу не только для США, но и для всего мира. Помимо этого, власти КНДР отказываются от вакцинирования, не принимают экономических реформ и вводят различные социально-культурные запреты в отношении своих граждан, что в корне расходится с политикой Соединённых Штатов.

Автор считает, что оптимальным решением этой проблемы станет коалиция США и России в попытках убедить лидеров Северной и Южной Кореи объединится в одну страну: по мнению Бэндоу, это предотвратит превращение КНДР в ядерную державу и нормализует отношения между тремя странами.

Ранее NEWS.ru разобрался в тонкостях производства ядерного оружия в КНДР.