В NASA рассказали, почему перенесли выход астронавтов в открытый космос NASA: выход астронавтов в открытый космос перенесли из-за неполадки на МКС

Фото: Roscosmos/Global look press

Выход в открытый космос астронавтов американского сегмента Международной космической станции (МКС) вновь отменили из-за утечки теплоносителя внешнего контура радиатора модуля «Наука», передает ТАСС сообщение Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). По словам сотрудников агентства, мероприятие перенесли на более поздний срок.

Сейчас инженеры анализируют и пытаются устранить неполадку. 19 октября в открытый космос должны были выйти астронавт НАСА Лорал О’Хара и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен. Ранее эти события были запланированы на 12 и 20 октября, их пришлось перенести из-за ситуации с тем же модулем. Следующий выход в космос назначен на 30 октября, его пока что не отменили.

Ранее научный руководитель Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев заявил, что причиной утечки из радиатора на российском модуле «Наука» на МКС мог стать возраст оборудования. Также, по словам специалиста, авария могла произойти из-за повреждений при установке радиатора, который поставили приблизительно десять лет назад. По мнению ученого, сейчас невозможно определить, правильно ли производилась установка, но опасаться нечего, неполадка не вызовет фатальных последствий. Это оборудование предназначено для охлаждения, поэтому приборы на плоте «Наука» просто будут меньше работать, пояснил Моисеев.