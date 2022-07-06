В NASA потеряли связь с лунным зондом CAPSTONE Специалисты NASA потеряли связь с лунным зондом CAPSTONE

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Наладить прерваную связь с лунным зондом CAPSTONE пытаются специалисты NASA. Аппарат был запущен на минувшей неделе. Об этом говорится в собщении агентства. Корабль передавал на Землю данные по Сети дальней космической связи (Deep Space Network).

Специалисты сейчас разбираются с причинами потери связи и пытаются вновь установить контакт. <...> У команды хорошие данные по траектории движения корабля, — говорится в сообщении агентства.

В момент потери контакта зонд передавал данные на Землю по Сети дальней космической связи NASA. Первый сеанс прошёл успешно, а во время второго контакт прервался.

В агентстве уточнили, что корабль испытывает проблемы со связью с Сетью дальней космической связи и если потребуется, зонд обеспечен достаточным количеством топлива, чтобы отложить маневр корректировки его траектории на несколько дней.

Мини-спутник CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) принадлежащий США, стартовал 28 июня в Новой Зеландии. Его задачей должен был стать уникальный полёт на орбиту Луны, прокладывание маршрута для будущих пилотируемых полетов к спутнику Земли кораблей программы Artemis. Кроме того, предполагается, что именно по орбите CAPSTONE в будущем станет двигаться пилотируемая лунная станция Gateway.