В NASA перестали работать с аппаратами на Марсе В NASA до 25 ноября прервали отправку сигналов аппаратам на Марсе

Фото: NASA/via Globallookpress.com

В NASA объявлен запрет на отправку с 11 по 25 ноября каких-либо команд для космических аппаратов на Марсе, сообщает LIFE.ru. Также, по расчетам, с 25 ноября с Красной планеты перестанут поступать какие-либо сигналы. Это связано с тем, что Марс полностью исчезнет из зоны видимости с Земли.

Как поясняет издание, это временное явление продлится две недели. Его причиной является так называемое солнечное соединение, происходящее раз в два года, когда Марс оказывается на противоположной стороне от Земли относительно Солнца и планеты «теряют» друг друга из вида. Это же касается и радиосигналов: солнечная радиация может исказить их, что приведет к краху всей марсианской миссии. Поэтому инженеры NASA заранее перестали посылать команды, предварительно отправив марсианским аппаратам подробные «инструкции» о работе в течение двухнедельной «тишины».

Сегодня на поверхности Красной планеты работают, в частности, ровер Perseverance и марсоход Curiosity, а на околомарсианской орбите ведут исследования спутники Mars Reconnaissance Orbiter, NASA MAVEN и запущенный c Байконура в рамках миссии «Экзомарс» Trace Gas Orbiter, которые также служат передатчиками команд для машин на поверхности.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предположил, что Марс может стать запасным вариантом для проживания людей, если на Земле произойдет какая-либо катастрофа. По мнению ученого, при текущих событиях в мире такой вариант уже не кажется невозможным.