В Китае при пожаре в высотном здании погибли 15 человек

Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

В столице китайской провинции Цзянсу Нанкине 23 февраля около 04:39 (23:39 мск 22 февраля) в высотном жилом доме вспыхнул пожар, сообщает China Xinhua News. По информации издания, возгорание привело к гибели 15 человек, еще 44 — пострадали. Один из них находится в критическом состоянии, другой — в очень тяжелом.

Как заявили газете официальные лица, причиной пожара могли стать электросамокаты, припаркованные на первом этаже. В тушении огня приняли участие 25 пожарных машин, пламя удалось ликвидировать только после полудня, уточняет издание. На пресс-конференции мэр города Чэнь Чжичан выразил соболезнования семьям жертв и извинился перед ними.

В соцсетях появились видеоролики, на которых из небоскреба валит белый и черный дым, видны проблесковые маячки скорых, полицейских и пожарных машин. Один из них опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

В испанской Валенсии в результате пожара в многоэтажке погибли четыре человека. Возгорание началось на четвертом этаже, но быстро охватило все здание. До сих пор считаются пропавшими без вести 20 жильцов 14-этажного здания. Местная пресса назвала этот пожар худшим за всю историю города. Его причины пока неизвестны, но распространению огня, по заверениям экспертов, способствовал сильный вечер и легковоспламеняющийся материал облицовки здания.