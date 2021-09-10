В «Нафтогазе Украины» рассказали о высоких ценах на газ

Украина сейчас вынуждена закупать газ по «очень высокой цене». Как заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, она вынуждена это делать, несмотря на новые цены, сообщает «Украина 24».

Витренко отметил , что в подземных хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, это значит, что превышен установленный правительством план с показателем в 17 миллиардов к началу отопительного сезона. Глава «Нафтогаза» напомнил, что в 2016–2018 годах Украина выходила на отопительный сезон с запасами газа в объёме примерно 16 миллиардов кубометров.

То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев, — подчеркнул Витренко.

Ранее стало известно, что «Газпром» может подставить Украину и выставить её ненадёжным поставщиком газа в Европе простым способом. Об этом заявил Юрий Витренко. Он связан с поставками голубого топлива европейцам. По словам Витренко, российская компания может просто каждый день запускать разное количество газа — то огромное, то ничтожно малое.