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В «Нафтогазе Украины» рассказали о высоких ценах на газ

06:09, 12 сентября 2021
В «Нафтогазе Украины» рассказали о высоких ценах на газ Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global look press
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Украина сейчас вынуждена закупать газ по «очень высокой цене». Как заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, она вынуждена это делать, несмотря на новые цены, сообщает «Украина 24».

Витренко отметил, что в подземных хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, это значит, что превышен установленный правительством план с показателем в 17 миллиардов к началу отопительного сезона. Глава «Нафтогаза» напомнил, что в 2016–2018 годах Украина выходила на отопительный сезон с запасами газа в объёме примерно 16 миллиардов кубометров.

То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев, — подчеркнул Витренко.

Ранее стало известно, что «Газпром» может подставить Украину и выставить её ненадёжным поставщиком газа в Европе простым способом. Об этом заявил Юрий Витренко. Он связан с поставками голубого топлива европейцам. По словам Витренко, российская компания может просто каждый день запускать разное количество газа — то огромное, то ничтожно малое.

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