На Украине назвали реальные потери из-за «Северного потока — 2»

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Пекин и Вашингтон должны выполнять международные обязательства. При этом страны должны уважать друг друга и сотрудничать, хотя перед ними стоит много вызовов, отметил китайский лидер, которого цитирует Центральное телевидение Китая.

Саммит КНР и США начался в соответствии с расписанием утром 16 ноября. Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, не только надлежащим образом решать...