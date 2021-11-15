На Украине назвали реальные потери из-за «Северного потока — 2»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:31, 16 ноября 2021
Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press
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Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» ежегодные потери Украины составят около $2 млрд. Из-за этого Киев и пытается заблокировать российский проект, заявил он в беседе с Reuters.
Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны, — пояснил Витренко.
Он добавил, что газопровод «угрожает мировой безопасности» и поэтому в Киеве рассчитывают на помощь Вашингтона.
Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора, потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам и что «Северный поток — 2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность, — подчеркнул глава «Нафтогаза».
Ранее стало известно, что компания «Нафтогаз» допущена к процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщил Юрий Витренко. По его словам, он собирается представить немецкому регулятору юридическую позицию о невозможности сертификации газопровода «без его полного соответствия европейскому и международному законодательству».