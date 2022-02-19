В Мюнхене началась встреча глав МИД стран G7

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Встреча глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) началась в Мюнхене, сообщили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ, передаёт РИА Новости. Она проходит на полях конференции по безопасности. Подробностей содержания начавшейся встречи пока не приводится.

Могу вам подтвердить, что встреча глав МИД G7 началась, — заявили в МИД ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что участники переговоров планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон с партнёрами по G7 и Европейскому союзу согласовали пакет санкций в отношении России в случае начала «вторжения» на Украину.

Отмечалось, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет «встречена быcтрым и скоординированным силовым ответом». В «Большую семёрку» входят Великобритания, Италия, Германия, CША, Канада, Франция и Япония.