В МВФ заявили о превращении доллара в оружие Представитель России в МВФ Можин: фрагментации мировой экономики становится необратимой

Фото: Ting Shen / XinHua / Global Look Press

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин рассказал РИА Новости, что вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой. По его словам, представители Запада в самом МВФ стараются обходить эту тему. В качестве примера фрагментации экономики эксперт назвал антироссийские санкции, которые привели к исчезновению в РФ целых категорий товаров.

Весь мир вдруг неожиданно прозрел и заметил, что глобализация заставляет все страны идти по пути специализации в ущерб диверсификации экономики. Поэтому называйте этот процесс хоть деглобализацией, хоть фрагментацией, но он будет продолжаться, — сказал Можин.

Он подчеркнул, что политика сдерживания России является, по сути, «сознательным препятствием ее экономическому развитию».

Ранее замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Варшава в качестве одного из лидеров уже готовит план по 12-му пакету ограничений в отношении России. По его словам, независимо от «удовлетворенности 11-м пакетом санкций», нужно продолжать оказывать давление на Россию. Дипломат добавил, что для Польши важно, чтобы в новом документе были прописаны следующие ограничения: запрет на ввоз алмазов, компьютеризация различных видов комплектующих, дополнительные ограничения на обход санкций и санкции в атомной отрасли.