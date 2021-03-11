В МВФ рассказали об условиях выделения денег Украине

https://static.news.ru/photo/33f68c98-82d7-11eb-996d-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Директор пресс-офиса Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что Киев сможет рассчитывать на продолжение сотрудничества при ряде условий. По его словам, в первую очередь фонд заинтересован в сохранении статуса Нацбанка Украины.

Независимость Национального банка Украины — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим, — цитирует Райса «Укринформ».

Также представитель МВФ назвал важным фактором «сохранение целостности, независимости и эффективности» антикоррупционных институтов Украины. Райс подчеркнул, что это «важные предпосылки и требования», отмеченные в программе МВФ для Киева.

О невыполнении Украиной ряда требований фонда в феврале рассказывал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный долг Украины растёт без остановки, а президент страны Владимир Зеленский только усугубляет ситуацию. Об этом написал американский журнал Foreign Policy. Авторы публикации отмечают, что МВФ прогнозировал, что уровень государственного долга Украины в 2020 году превысит 65,4% ВВП.