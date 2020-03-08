https://static.news.ru/photo/536ca6cc-60b7-11ea-a8d0-fa163e074e61_660.jpg МВФ Фото: Liu Jie/Xinhua/GlobalLookPress

Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль. Есть основания полагать, что с ним в политику вернётся влияние олигархов.

В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на $5,5 миллиарда сроком на три года при выполнении определённых условий. В их число входит отмена моратория на продажу земель и борьба с коррупцией. Среди прочего было поставлено условие, что национализированный Приватбанк не будет возвращён олигарху Игорю Коломойскому.

4 марта премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку. Такое решение одобрили 353 депутата при необходимых 226. Его должность занял Шмыгаль. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, он считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.