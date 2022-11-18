МВД Турции назвало источник указания о теракте в Стамбуле Глава МВД Турции Сойлу: указание о теракте в Стамбуле было дано из сирийского Манбиджа

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Указание о теракте в Стамбуле было получено из города Манбидж, расположенного на севере Сирии, приводит слова главы МВД Турции Сулеймана Сойлу телеканал A Haber. Он подчеркнул, что Анкара продолжает борьбу с терроризмом и «где бы ни находился источник терроризма — он будет уничтожен».

И теракт в Мерсине, и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа, — заявил министр.

Сойлу также отметил, что в этом году было предотвращено 18 взрывов.

13 ноября на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. В Минюсте страны расценили произошедшее как теракт. В МВД Турции заявили, что теракт совершила гражданка Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Турецкие СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда террористка оставила бомбу в центре Стамбула.

Позже появилась информация, что подозреваемая Ахлам Альбашир обучалась в разведшколе РПК Кобани, где преподавали американские военные специалисты. В ходе допроса она рассказала, что незаконно въехала в Турцию четыре месяца назад и перемещалась по Стамбулу с мужчиной — членом организации, чтобы выглядеть как супруги.