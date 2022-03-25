Глава МВД Великобритании пообещала пранкерам исключить Россию из Интерпола

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател пообещала исключить Россию из Интерпола в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля. Она заявила, что русские «ведут себя как варвары» и пытаются использовать систему Интерпола не по назначению. Разговор с пранкерами был выложен на YouTube.

Министр отметила , что Лондон планирует обсудить этот вопрос с англосаксонскими странами, в особенности с США, также поддержку в этом вопросе могут оказать Кения и ОАЭ, с представителями которых надо «поработать».

Мы вовсе не закрыли этот вопрос, не закончили с этим <...>. Я готова пообещать это вам и вашей стране, также надо сделать всё, чтобы наши союзники действовали более жёстко, — сказала Пател.

Ранее комиссия Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала от администрации президента США Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола. Конгрессмены направили соответствующее обращение в Госдепартамент и Минюст.

Авторы обращения считают, что Вашингтон должен объяснить Интерполу, почему России не место в международной полицейской организации. В качестве «аргументов» предлагается чётко дать понять, что бездействие Интерпола «серьёзно скажется» на американских отчислениях в его бюджет. Кроме того, могут возникнуть вопросы о «юридической неприкосновенности» Интерпола на территории США.

До этого стало известно, что Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации решил изменить принципы работы с Москвой. Так, поменялась процедура приёма запросов от России, но каналы связи остались открытыми. Согласно новой процедуре, Россия станет отправлять запросы не напрямую в страны — члены организации, а через Генеральный секретариат.