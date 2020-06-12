В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе милиции Гродно из-за блогера

https://static.news.ru/photo/d2f3bbf0-adb1-11ea-81af-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/charter_97

В адрес руководства гродненской милиции поступили угрозы из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно. Об этом сообщил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Отмечается, что в конце мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Сергей Тихановский. Правозащитный центр «Весна» сообщил, что активисты требуют его освобождения. В МВД сообщили, что участники пикета и сам Тихановский были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. Правозащитники заявили, что видеозапись задержания не подтверждает этой версии, и назвали преследование блогера политически мотивированным.

Начальнику УВД Гродно, который до этого за неделю с инфарктом попал в больницу, поступали угрозы какие-то, — цитирует РИА Новости Караева.

Он также рассказал, что супруге сотрудника милиции, который пострадал в потасовке на пикете, также начали поступать угрозы. Он заявил, что правоохранительные орган установят, кто смеет угрожать супруге милиционера, который выполнял свою работу.

Как писал NEWS.ru, несколько правозащитных организаций назвали задержанного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвигаться кандидатом в президенты, политическим заключённым.