В МВД Белоруссии объяснили самозащитой удар в лицо женщине в Жодино

https://static.news.ru/photo/3748b2ec-f6ad-11ea-a7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сотрудник милиции в белорусском городе Жодино применил силу к участнице акции протеста, так как ожидал удара с её стороны. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

Инцидент произошёл 13 сентября. Милиционер с размаху ударил женщину, и та потеряла сознание. Возмущённые демонстранты кинулись к нему, но тот поспешил скрыться.

Она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации, тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях. Они считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Павел Латушко обратился в Следственный комитет республики с просьбой о возбуждении уголовных дел по сообщениям об избиении силовиками протестующих. В ведомстве отказали, сославшись на отсутствие конкретных сведений о подобных инцидентах.