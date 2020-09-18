В МВД Белоруссии обещали найти виновных в утечке данных силовиков

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Органы внутренних дел Белоруссии располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных правоохранителей. Об этом заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta выложил в открытый доступ личные данные 1000 сотрудников МВД, которые участвовали в разгоне митингов. Отмечается, что в них содержались сведения личного характера с указанием мест прописки, мобильных телефонов, дат рождения.

Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных [в утечке], — цитирует РИА Новости Чемоданову.

В правоохранительных органах ранее сообщили, что данные около 300 милиционеров попали в Интернет после выборов президента. После чего более 250 правоохранителей и их близких подверглись «деструктивному давлению». По мнению властей, таким образом оппозиция добивается, чтобы силовики перестали выполнять свои функции.

Ранее хакерская организация уже взяла на себя ответственность за взлом сайтов МВД, управления делами президента, белорусских лотерей. Кроме того, киберпреступники передали админам Nexta базы сотрудников МВД, ОМОНа и КГБ.

Как писал NEWS.ru, хакеры пригрозили президенту Белоруссии обрушить экономику и налоговую сферы страны, если он не уйдёт в отставку, а в стране продолжатся задержания протестующих.