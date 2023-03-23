В МУС отреагировали на угрозы Медведева В МУС выразили сожаление из-за угроз Медведева после ордера на арест Путина

Председательство ассамблеи стран — участниц Римского статута выразило на своем сайте сожаление в связи с «угрозами» и «попытками воспрепятствовать» усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом. Таким образом там отреагировали на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об ударах ракетами в ответ на гипотетический арест президента Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Председатель Ассамблеи сожалеет об этих попытках воспрепятствовать международным усилиям по обеспечению ответственности за действия, запрещенные общим международным правом, — говорится в сообщении.

В документе также подчеркивается, что Международный уголовный суд воплощает коллективную приверженность государств-участниц «борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления». В МУС призвали все страны уважать его судебную и прокурорскую независимость.

Медведев ранее заявил, что арест президента по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны. По его словам, западные политики должны понимать последствия такого шага. Он уточнил, что в этом случае российские «средства» полетят в бундестаг, в офис канцлера ФРГ и так далее. Комментируя сам ордер в отношении Путина, Медведев указал на то, что МУС не отражает волю всего человечества и не имеет оснований судить государства, которые к нему не присоединились, и их лидеров.