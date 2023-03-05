В Москву прилетел реанимационный самолет из Германии

Фото: Алексей Гольшев/РИА Новости

Самолет Bombardier Challenger 604, архивное фото

Вечером 4 марта в столичном аэропорте Внуково приземлился реанимационный самолет Bombardier Challenger 604, прилетевший из Германии, следует из данных сайта по отслеживанию авиарейсов Flightradar. Лайнер прибыл в Москву из Франкфурта-на-Майне, простоял несколько часов, после чего улетел в Мюнхен.

В общей сложности воздушное судно пробыло во Внуково 2 часа 21 минуту.

Как сообщал портал Sib.Ruz.com, реанимационный самолет мог увезти на лечение в Нюрнберг солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Позднее сам артист написал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что это фейк.

Вот это номер! Интересно кто этот *******, что это придумал? А ведь люди верят, — заявил музыкант.

27 февраля 2022 года Евросоюз объявил о полном закрытии воздушного пространства для России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что это касается как пассажирских рейсов из России, так и частных джетов.

В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.