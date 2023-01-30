«Подготовка визита Си Цзиньпина»: в Москву приедет главный дипломат Китая «Ведомости»: в Москву перед визитом Си Цзиньпина приедет главный дипломат Китая Ван И

Фото: Zhang Ling/XinHua/Global Look Press

Ван И

В 20-х числах февраля Москву посетит глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к администрации российского президента. Повестка встречи не разглашается, но, по одной из версий, китайский дипломат обсудит вопросы, связанные с подготовкой визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

По мнению руководителя Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александра Ломанова, исходя из масштаба фигуры Вана И, речь идет об обсуждении неких важных стратегических концептуальных вопросов. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин предположил, что приезд главы внешнеполитического ведомства КНР может быть связан с согласованием политических позиций по некой важной и срочной проблеме в преддверии серьезных событий.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила РИА Новости, что не располагает информацией о подобном визите. Вместе с тем дипломат добавила, что Китай и Россия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами и поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что весной 2023 года ждет председателя КНР с государственным визитом в Москву. По его словам, это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях. Путин также отметил, что отношения двух стран являются образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке.