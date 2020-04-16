В Москву из Индонезии отправился вывозной рейс с россиянами на борту

Представители российского Минтранса сообщили о вылете в Москву вывозного рейса из Денпасара (Индонезия). На его борту находятся 360 пассажиров.
Рейс авиакомпании «Россия» SU6296 Денпасар — Москва вылетел в 16:39 мск. На борту 360 пассажиров. Расчётное время прибытия в Шереметьево — 05:08 мск 17 апреля, — сообщили представители ведомства.
Регулярное и чартерное сообщение с другими странами Россия прекратила из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение было принято 27 марта 2020 года.
На сегодняшний день более полутора тысяч россиян ожидают эвакуации из США. Такую информацию сообщили сотрудники посольства России в Вашингтоне.
Как ранее информировал NEWS.ru, Минкомсвязь России отменила вывозной рейс № SI2131 Стамбул — Москва.
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