В Москву из Индонезии отправился вывозной рейс с россиянами на борту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Аделаиды, уволенный с работы из-за пандемии коронавируса, купил лотерейный билет и выиграл £2,4 млн. Он будет ежемесячно получать по £10 тыс. в течение 20 лет.

Я проверил мой онлайн-счёт и увидел, что выиграл. Я разбудил жену, чтобы сообщить ей, и она закричала, — цитирует Daily Star мужчину. Он признался, что джекпот принёс ему «полное облегчение»...