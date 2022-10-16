В Москве завершились переговоры России и ООН по зерновой сделке

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Мартин Гриффитс

В Москве завершились переговоры по зерновой сделке, в которых приняли участие заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, генеральный секретарь конференции ООН по торговле Ребека Гринспен и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает РИА Новости. Отмечается, что переговоры длились почти три часа.

В настоящий момент никаких подробностей об итогах переговоров не приводится.

В конце сентября российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили продление продуктовой сделки. Эрдоган также попросил Путина дать шанс переговорам с Украиной, подчеркнув, что Анкара может стать посредником в урегулировании конфликта.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.