В Москве уверены, что отношения с Киевом рано или поздно восстановятся Галузин: Москва и Киев рано или поздно помирятся

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Отношения между народами России и Украины рано или поздно восстановятся, планы Запада на этом направлении провалятся, заявил в интервью NEWS.ru замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат отметил, что англосаксов всегда пугало единство двух стран, поэтому они «всегда пытались натравить их друг на друга». По его словам, сегодня Запад воспринимает и русских, и украинцев как «расходный материал».

Рано или поздно отношения между народами России и Украины восстановятся. Пусть это займет определенное время, но люди сумеют найти общий язык. В Вашингтоне и Лондоне давно мечтали вбить клин между народами наших стран. Англосаксов всегда пугало наше единство, и они с давних пор пытались натравить нас друг на друга, утопить в крови братоубийственного противоборства. Однако, как бы ни старались на Западе разрушить наше многовековое единство, ничего у них не получится, — сказал Галузин.

По словам замглавы МИД РФ, народы России и Украины имеют общие славянские корни и являются братскими. Дипломат напомнил, что обе страны объединяет многовековая история, цивилизационная близость, единая православная вера, родственные и семейные связи. По его словам, два народа на протяжении столетий были «плечом к плечу и в горе, и в радости». Поэтому, считает он, генетический код взаимосвязанности нельзя уничтожить.

Западники не видят разницы между русскими и украинцами. Им нет до нас дела. Мы для них просто расходный материал. И чем быстрее это поймут простые люди на Украине, осознают, откуда исходит настоящая угроза, где скрыт истинный корень зла, тем быстрее мы сможем преодолеть искусственно возведенные преграды между нашими народами, — сказал Галузин.

Ранее депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев заявил, что «мирный саммит», который пройдет в Швейцарии без участия России, можно назвать очередным шоу. Он отметил, что конференция по украинской «формуле мира» — это эпизод в информационной войне, которым Запад хочет возместить поражения на поле боя.