В Москве создали площадку экспертов для мира между Баку и Еревана

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Эксперты из Армении, Азербайджана и России встретились в Москве для обсуждения комплекса вопросов армяно-азербайджанского урегулирования, сообщили РИА Новости в МГИМО. Во встрече принял участие замглавы МИД РФ Андрей Руденко, координаторами со стороны Баку и Еревана выступили Центр анализа международных отношений и Аналитический центр Орбели.

Обсужден комплекс вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая проблемы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, делимитации/демаркации границы, перспективы переговоров о мирном договоре, а также гуманитарные вопросы и возможные меры по укреплению доверия между сторонами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла при содействии и координации МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам (РСМД).

До этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе продолжает свою деятельность, уже достигнут определенный прогресс. По его словам, сторонам удалось сблизить позиции по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций.