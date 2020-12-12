В Москве приветствовали нормализацию отношений между Израилем и Марокко

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В МИД России приветствуют договорённость Израиля и Марокко о двусторонних отношениях и надеются, что это будет способствовать урегулированию «палестинской проблемы».

Приветствуем достигнутое соглашение при том понимании, что оно будет способствовать скорейшему справедливому решению палестинской проблемы и оздоровлению общей обстановки в Ближневосточном регионе, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль и Марокко договорились возобновить полноценные политические отношения. Американский лидер назвал соглашение «огромным достижением» для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

В этот же день король Марокко Мухаммед VI провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Марокканский монарх подчеркнул, что палестино-израильский кризис может разрешиться только путём переговоров, при этом Мухаммед VI подчеркнул, что его позиция в поддержке Палестины остаётся неизменной.

Марокко стала четвёртой арабской страной (вслед за Бахрейном, Суданом и ОАЭ), установившей дипломатические отношения с Израилем.

Как писал NEWS.ru, турецкое руководство намерено вернуть посла в Израиль в рамках усилий по нормализации отношений с еврейским государством. Такие шаги предпринимаются не только на фоне смены президентской администрации в Вашингтоне, но и из-за желания укрепить экономические связи: Анкара рассчитывает создать энергетический блок в Средиземноморье.