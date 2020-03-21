https://static.news.ru/photo/9c4564a4-6c6c-11ea-a9bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

План введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город готовят в МВД. Об этом распорядился руководитель столичного главка Олег Баранов.

Отмечается, что план должен быть разработан до конца марта. Для того чтобы рассчитать необходимые силы и технические средства, ГУВД обязано проработать все мероприятия.

МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа. В документе отмечается, что Баранов поручил разработать формирование резерва с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины. Также предполагается привлечение сотрудников Управления на транспорте МВД России.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.