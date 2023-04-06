В Москве ответили на заявление офиса Зеленского о переговорах по Крыму Источник РИА Новости назвал заявление офиса Зеленского о переговорах по Крыму несерьезным

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Заявления офиса президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией в случае, если ВСУ дойдут до Крыма, являются несерьезными и оторваны от реальности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Москве. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига ранее заявил, что Киев не исключает и военный путь захвата Крыма.

Это несерьезное и оторванное от реальности заявление, — заявил собеседник агентства.

Источник в Москве добавил, что Крым или какие-либо другие российские регионы не могут быть предметом переговоров. Территориальная целостность России не обсуждается, добавил он.

Ранее замглавы офиса Зеленского заявил Financial Times, что если Киеву удастся достичь своих целей на поле боя и войска ВСУ дойдут до границы с Крымом, то власти Украины будут готовы «открыть страницу» для обсуждения этого вопроса принадлежности полуострова.

Обозреватель издания American Conservative Брэдли Девлин ранее написал в своей статье, что Украина при активной поддержке НАТО готовится к операции по вторжению в Крым. Девлин подчеркнул, что в Киеве публично декларируют свои намерения применить с этой целью западное оружие. Журналист высказал мнение, что атака Украины и Североатлантического альянса на российский полуостров гарантированно послужит началом полномасштабного конфликта.