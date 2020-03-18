Заявления госсекретаря США Майкла Помпео, что РФ «убила» десятки турецких военных в Сирии, — откровенная ложь. Об этом
Очередным возмутительным заявлением отметился, выступая 17 марта на пресс-брифинге, госсекретарь Майкл Помпео, по мнению которого, Россия убила десятки турецких военнослужащих в Сирии, заявил источник агентства. При этом госсекретарь добавил, что Вашингтон готов помочь своему союзнику по НАТО, имея в виду Турцию.
Источник в МИД считает, что такими заявлениями США пытаются вбить клин в российско-турецкое взаимодействие по урегулированию ситуации в Сирии. По его мнению, это трудно назвать случайностью, поскольку Вашингтон и раньше разжигал конфликт в Сирии, поддерживая антиправительственные группировки.
Ранее руководитель Госдепа заявил о поддержке Штатами Турции — партнёра по Североатлантическому альянсу, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен