https://static.news.ru/photo/752d2d12-6946-11ea-9399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявления госсекретаря США Майкла Помпео, что РФ «убила» десятки турецких военных в Сирии, — откровенная ложь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

Очередным возмутительным заявлением отметился, выступая 17 марта на пресс-брифинге, госсекретарь Майкл Помпео, по мнению которого, Россия убила десятки турецких военнослужащих в Сирии, заявил источник агентства. При этом госсекретарь добавил, что Вашингтон готов помочь своему союзнику по НАТО, имея в виду Турцию.

Источник в МИД считает, что такими заявлениями США пытаются вбить клин в российско-турецкое взаимодействие по урегулированию ситуации в Сирии. По его мнению, это трудно назвать случайностью, поскольку Вашингтон и раньше разжигал конфликт в Сирии, поддерживая антиправительственные группировки.

Ранее руководитель Госдепа заявил о поддержке Штатами Турции — партнёра по Североатлантическому альянсу, писал NEWS.ru.