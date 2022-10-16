В Москве начались переговоры России и ООН по зерновой сделке

Фото: Shutterstock

В Москве начались переговоры между Россией и представителями ООН по вопросам зерновой сделки, передает корреспондент РИА Новости. Как отмечал накануне источник агентства во всемирной организации, главная цель визита представителей ООН — попытка продлить сроки действия соглашения.

Собеседник РИА Новости в Министерстве иностранных дел России сообщил, что в переговорах участвуют заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, генеральный секретарь конференции ООН по торговле Ребека Гринспен и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В конце сентября российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили продление продуктовой сделки. Эрдоган также попросил Путина дать шанс переговорам с Украиной, подчеркнув, что Анкара может стать посредником в урегулировании конфликта.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что зерновая сделка будет расторгнута, если будет выявлен факт использования для терактов гуманитарных коридоров, по которым вывозится зерно с Украины. Однако он отметил, что на данный момент такой информации нет.