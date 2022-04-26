В Москве началась встреча Путина с генсеком ООН

Антониу Гутерриш / Фото Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look press

В Москве проходит встреча между генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Гутерриш в ходе переговоров планирует обсудить ситуацию на Украине, в том числе конкретно в Мариуполе и на металлургическом комбинате «Азовсталь».

Встреча российского лидера с генсеком ООН стала первым контактом после начала специальной военной операции на Украине. В предыдущий раз они общались по видеосвязи в мае 2021 года, когда Гутерриш находился с визитом в России. В очном формате политики виделись последний раз в январе 2020 года на международной конференции по Ливии в Берлине.

Генсек ООН 26 апреля прибыл в Москву, где уже провёл встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров Гутерриш предложил создать совместную с Россией и Украиной контактную группу по гуманитарным вопросам, одной из задач которой могла бы быть организация безопасных гуманитарных коридоров с Украины для мирных жителей. Генсек ООН отметил, что на Украине нужно открыть гуманитарные коридоры, которые «действительно были бы безопасными и эффективными».

На 28 апреля запланирован визит Гутерриша на Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Также он проведёт встречу с сотрудниками работающей на Украине всемирной организации, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи населению Украины.