В море и на суше: Турция ждёт от Греции захвата территорий

Турция начала активнее использовать тактику встречных обвинений в территориальных спорах с Грецией. Анкара заявила, что греческая авиация пытается создать препятствия для турецкого океанографического судна Cesme, которое в эти дни ведёт работу в международных водах Эгейского моря. Ситуация накаляется в преддверии мартовского саммита ЕС, на котором, вероятно, будет обсуждаться региональная политика Турции.

Очередной инцидент, который подогрел конфликт между странами, произошёл в международных водах вблизи греческих островов в Эгейском море. По утверждению турецких официальных лиц, четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Греции совершили пролёт над судном Cesme. Как обратили внимание в Министерстве национальной обороны Турции, один самолёт, который находился вблизи корабля, задействовал дипольные отражатели. После этого греков попыталась вытеснить из этого района турецкая авиация. Несмотря на то что исследовательским работам в этой зоне предшествовал выпуск Анкарой предупреждения в формате Navtex, греческая сторона считает их незаконными.

В Генеральном штабе национальной обороны Греции отвергли утверждения, что её авиация целенаправленно создавала помехи для Cesme. Афины подчёркивают, что их самолёты находились поблизости из-за проводимых военных учений, но на приличном расстоянии от судна Cesme. В то же время греки подчёркивают, что пилоты не использовали дипольных противорадарных отражателей или инфракрасных тепловых ловушек.

Очевидно, что Анкара в свете давления, которое регулярно оказывается на неё со стороны ЕС, решила продемонстрировать то, в чём можно обвинить греческую сторону. Накануне бывший командующий турецких военно-морских сил (ВМС) Джихат Яйджы, через высказывания и статьи которого турецкое руководство нередко пытается прощупать общественное мнение за рубежом, заявил , что Афины хотят в одностороннем порядке расширить свою территорию, заручившись поддержкой более крупных держав, выступающих международными антагонистами Турции.

marinetraffic.com

Греция не представляла собой нормальное государство с самого момента своего основания, — сказал отставной контр-адмирал. — Она пять раз расширяла свою территорию, несмотря на поражения. Откуда взялась территория? Это Турция.

По словам Яйджы, Афины хотят устроить «шестой раунд» территориальной экспансии, которая будет совершена в ущерб интересам Анкары. Греческая сторона, по его версии, преследует цель заполучить в том числе северную часть Кипра и спорные острова в Эгейском море.

Не исключено, что обвинительная риторика в адрес Греции усилилась в свете приближения мартовского саммита ЕС, где, помимо всего прочего, будут подробно обсуждаться отношения Брюсселя с Анкарой. Средиземноморские амбиции Турции не раз давали евросообществу повод обсуждать различные инструменты санкционного давления и перспективу оптимизации контактов. Как обращают внимание европейские аналитики, перед Турцией стоит насущная задача обновить своё таможенное соглашение с Евросоюзом и пролонгировать договорённости о приёме беженцев от 2016 года за счёт привлечения европейских ресурсов. Европейцы же хотят, в свою очередь, чтобы Анкара продолжала принимать сирийских беженцев, и даже готовы увеличить финансирование, но рассчитывают удержать Турцию от эскалации территориальных споров с Кипром и Грецией.

В связи с этим усиление обвинений демонстрирует заинтересованность Анкары в евросообществе, однако в то же время отражает её попытку переключить внимание Брюсселя в средиземноморских вопросах на своего регионального оппонента.