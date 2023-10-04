В Монако представили частную подлодку Super Sub: сколько стоит, кто создал Компания U-Boat Worx представила в Монако самую быструю частную подлодку

Фото: uboatworx.com

На яхт-шоу в Монако нидерландская компания U-Boat Worx представила самую быструю частную подводную лодку размером 6,5 метра, сообщает издание New Atlas. Какую скорость развивает, сколько человек вмещает?

Что известно о характеристиках подлодки

В U-Boat Worx сообщили, что субмарина Super Sub развивает скорость до 18,5 км/ч (10 узлов) и внутри могут находиться не более трех человек. Ее длина составляет 6,5 м, она обладает вытянутой формой и двигателями мощностью 100 кВт.

Время автономной работы от бортовой батареи емкостью 62 кВт⋅ч составляет около восьми часов. При этом системы жизнеобеспечения, в том числе подачи кислорода, освещения и связи, могут работать автономно до 96 часов. Для управления Super Sub используют рули, которые направляют поток воды от двигателей. Субмарина способна совершать неглубокие погружения до 300 м в глубину, резкие повороты и подъемы из воды под углом до 45 градусов.

Подлодка также получила дополнительную систему защиты, которая автоматически направляет аппарат к поверхности. Она срабатывает в двух случаях: если субмарина опускается ниже максимально допустимой глубины (300 м) и в ситуации, когда пилот не нажимает определенную кнопку каждые десять минут. Примерная стоимость подводного судна составляет $5,4 млн.

Что рассказали о подлодке представители U-Boat Worx

Менеджер по маркетингу нидерландской компании Рой Хейдра заявил, что подлодка развивает скорость больше, чем 23-кратный олимпийский чемпион из США Майкл Фелпс, и она существенно быстрее дельфина.

«Владельцы могут скользить за группой морских черепах, путешествовать вместе со стаей акул, нырять и поворачиваться со стаей дельфинов или быстро перемещаться по подводным течениям», — отметил Хейдра.

Также он пояснил, что в настоящее время построен только один экземпляр, который должен быть сдан в конце 2023 года. Компания заявляет, что в следующем году будет построено еще больше подобных подводных лодок для тех, кто готов приобрести ее за сумму более чем $5,4 млн.

Что произошло с частным батискафом «Титан» в июне 2023 года

Туристический батискаф «Титан» американской компании OceanGate пропал 18 июня 2023 года во время погружения к обломкам лайнера «Титаник». На его борту находились 58-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман (оба — подданные Великобритании), французский исследователь Поль-Анри Наржоле 77 лет и сам основатель компании OceanGate Стоктон Раш.

Аппарат длиной 6,4 метра должен был погрузиться на глубину 3800 метров. Билет стоил $250 000. «Титан» должен был потратить порядка двух часов на спуск, но уже через 1 час 45 минут с экипажем была потеряна связь.

Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН и друг создателя «Титана» Поля Анри-Наржоле Анатолий Сагалевич в беседе с NEWS.ru предположил, что взрыв внутри подводной лодки произошел из-за того, что она была неверно спроектирована.

«Взрыв внутри батискафа произошел потому, что аппарат был спроектирован непрофессионально и без соблюдения общепринятых правил, которые изложены в руководствах классификационных обществ мира. Создатели „Титана“ просто ими пренебрегли и использовали материалы, которые категорически нельзя применять», — заявил Сагалевич.

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