В молдавском парламенте оценили возможность нападения со стороны России Спикер парламента Молдавии Гросу заявил, что не видит военной угрозы со стороны России

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Спикер молдавского парламента, лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу заявил, что не видит угрозы возможного нападения на страну со стороны России. При этом он отметил, что Молдавия сталкивается с элементами «гибридной войны». Его слова прозвучали в эфире телеканала ТВ-8.

Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы вторжения (России в Молдавию) мы не видим, — сказал Гросу.

При этом он отметил, что в стране имеют место элементы «гибридной войны», в том числе кибератаки «и пропаганда, которая ведется в СМИ».

Ранее руководитель службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ в интервью телеканалу TVR Moldova отмечал, что интервенция со стороны РФ лишь вопрос времени. По его мнению, российские войска могут вторгнуться либо в начале 2023 года, в январе-феврале, либо позже — в марте-апреле. Руководитель службы считает, что целью этих действий будет объединение РФ с Приднестровьем.

Президент Румынии Клаус Йоханнис на это заявил, что у властей Румынии нет никакой информации о возможном вторжении российских ВС на территорию Молдавии.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску также заявил, что не считает реальной угрозу нападения России на Молдавию. В то же время он подчеркнул, что Румыния окажет помощь Кишиневу в этом случае.