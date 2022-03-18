В Молдавии заявили о подготовке к отказу «Газпрома» поставлять газ

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Президент США Джо Байден в ответ на официальную поддержку России в связи с ситуацией на Украине со стороны Китая пригрозил серьёзными мерами. Они могут быть применены, если Пекин решит поддержать с военной точки зрения Москву. О том, какая реакция КНР на ультиматумы Белого дома может последовать, рассказал востоковед Алексей Маслов в интервью «ПолитЭксперту».

По мнению эксперта, американцы найдут причину для ввода очередного пакета санкций против Китая. Для Вашингтона очень важно начать кампанию против КНР в целом, чтобы к этому встал какими-то углами вопрос...