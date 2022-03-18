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В Молдавии заявили о подготовке к отказу «Газпрома» поставлять газ

18:17, 18 марта 2022
В Молдавии заявили о подготовке к отказу «Газпрома» поставлять газ Фото: moldovagaz/facebook.com
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Молдавия готовится к возможному отказу «Газпрома» поставлять газ в республику, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, передаёт EADaily. Он назвал два сценария развития ситуации в связи с тем, что Молдавия не успевает провести аудит долга компании «Молдовагаз». По первому сценарию дату выплат удастся перенести.

Второй сценарий: если «Газпром» решит не поставлять газ в Республику Молдову, тогда мы выйдем на рынок и будем покупать газ на рынке. Мы также готовимся ко второму сценарию. Работаем и над проектом, и в мае будет решение ЕБРР по этому поводу, чтобы у нас было достаточно финансовых ресурсов для возможных мощностей по хранению газа или мощностей по закупке газа. Складирование будем делать в Румынии, — сказал Спыну.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков подверг критике предложение Молдавии отложить выплаты задолженности за потреблённый российский газ. Политик призвал отучить Кишинёв «одновременно просить и требовать».

Власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. В январе агентство госуслуг Молдавии разместило заявку о поиске компании для проведения аудита. В «Газпроме» заявили, что односторонний подход к аудиту задолженности идёт вразрез с договорённостями, достигнутыми в октябре. В результате премьер-министр страны Наталья Гаврилица сообщила, что аудит не состоялся, в том числе из-за ситуации на Украине, поскольку многие компании просто отказались приезжать в регион.

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