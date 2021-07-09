В Молдавии завершились выборы в парламент

В Молдавии завершились досрочные парламентские выборы. В 21:00 (время совпадает с московским) были закрыты участки по всей стране. Об этом пишет РИА Новости.

По имеющимся данным, явка на выборы составила 33,3%. Они признаны состоявшимися. Граждане выбирали депутатов на следующие четыре года.

За время голосования полиция получила не менее 240 сообщений о нарушениях. Эти данные проверяются. Главным образом, речь шла об агитации в день выборов, попытке подкупа избирателей и некоторых других нарушениях.

Первые предварительные данные о результатах воелизъявления поступят после 22 часов.

В выборах принимали участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Ранее сообщалось, что бывший президент Молдавии, лидер избирательного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин высказался за добрососедские отношения с Россией и другими странами.