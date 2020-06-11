В Молдавии зарегистрирован рекордный суточный рост заражения коронавирусом

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Коронавирусом в Молдавии за прошедшие сутки заразились 406 человек, что является новым рекордом. Об этом сообщил секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш.

По его словам, 10 июня коронавирус был диагностирован у 296 человек, днём ранее заболели 218 человек.

Всего в стране проходят лечение 4280 человек, из них 339 находятся в тяжёлом состоянии, 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число заболевших составило 10 728 человек, умерли 375, сообщает ТАСС.

Режим чрезвычайной ситуации в стране был отменён в мае. Были разрешены прогулки на свежем воздухе, возобновили работу рынки, магазины и торговые центры, с 4 мая сотрудники госпредприятий вернулись на свои рабочие места.

Запрет на международное авиасообщение будет снят с 15 июня, границы для иностранцев откроются после 30 июня.

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что общее число случаев заражения COVID-19 в мире достигло почти 7 млн человек, умерли 400 тысяч.