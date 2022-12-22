В Молдавии заблокировали трибуну парламента, потребовав досрочных выборов Оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента Молдавии, потребовав досрочных выборов

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Парламент и президентский дворец в Кишиневе, Молдавия

Оппозиционные депутаты блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну парламента Молдавии и потребовали провести досрочные выборы, сообщает РИА Новости. Вице-спикер парламента, глава Соцпартии Влад Батрынча и его коллеги заявили, что намерены бойкотировать заседания парламента, поскольку власти игнорируют интересы жителей Молдавии.

Блок коммунистов и социалистов проявляет солидарность с тысячей журналистов, оставшихся без работы, с местными властями, которые сталкиваются с проблемами, с гражданами. Требуем роспуска парламента и досрочных выборов, — сказал Батрынча.

Ранее президент страны Майя Санду одобрила решение чрезвычайной комиссии о приостановке шести русскоязычных каналов. Власти приостановили действие лицензии каналов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Этот шаг правительство обосновало «недобросовестным освещением» этими телеканалами событий в республике, а также на Украине, в связи с чем, по мнению молдавских властей, возникал риск дезинформации для местного населения.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия беспримерным актом политической цензуры. По ее мнению, Кишинев этими действиями сознательно нарушает право на свободу доступа к информации для граждан страны и тем самым лишает русскоязычных жителей Молдавии источников новостей.