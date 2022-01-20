В Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса на 60 дней

Парламент Молдавии по предложению правительства ввёл в стране на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса, сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на спикера Игоря Гросу. Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выступила с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику.

Инициативу введения режима ЧП на 60 дней поддержали 50 депутатов, — сказал Гросу.

Гаврилица отметила, что благодаря введению чрезвычайного положения правительство сможет дать АО «Молдавагаз» отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. Она отметила, что этого будет достаточно для оплаты за потребление в текущем месяце.

До этого правительство Молдавии вновь обратилось к «Газпрому» с просьбой предоставить отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года. Кроме того, министр заявил, что энергетический кризис в Молдавии вызван увеличением цен на газ в Европе. В то же время контракт, заключённый с компанией «Газпром», позволил Молдавии сэкономить за три месяца $330 млн.