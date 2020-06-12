В Молдавии военных привлекут к поддержанию порядка из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/8ed6f4da-ad81-11ea-87d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: army.md

Военные начнут патрулировать улицы из-за роста заражений коронавирусом в Молдавии. Указ об этом подписал президент республики Игорь Додон.

Я подписал указ, дающий право привлекать национальную армию для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что документ был принят из-за наметившийся тенденции развития эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса COVID-19 в стране. Кроме того, было учтено обращение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

При этом Додон сообщил, что возвращаться к запретительным мерам власти пока не планируют. И заявил, что ситуация находится под контролем.

Как писал NEWS.ru, коронавирусом в Молдавии за прошедшие сутки заразились 406 человек, что является новым рекордом. Об этом сообщил секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш.