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В Молдавии раскрыли план действий, если не договорятся с «Газпромом»

10:50, 29 октября 2021
В Молдавии раскрыли план действий, если не договорятся с «Газпромом» Фото: moldovagaz/facebook.com
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала, что если стране не удастся договориться с «Газпромом» по поставкам газа, то в ближайшие месяцы стране придётся потратить около €800 млн на импорт энергоносителей у других поставщиков. Это нужно, чтобы справиться с зимним спросом, пишет FT.

В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдавию. <...> Молдавии нужны совсем небольшие объёмы. <...> Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку, — сказала премьер.

Она также оценила помощь от Еврокомиссии в размере €60 млн. По её словам, это поможет и дальше вести переговоры с Россией, не опасаясь при этом за время. Гаврилица отметила, что последующие две-три недели сыграют ключевую роль. Она подчеркнула, что «друзья Молдавии должны принять меры <...>, иначе стране будет тяжело».

Премьер-министр республики также отметила, что государство не хочет выбирать между дешёвым газом и близкими отношениями с Евросоюзом. При этом она не стала комментировать, поступали ли Молдавии предложения от европейских компаний по закупке газа по цене ниже рыночной.

В октябре компания «Молдовагаз» объявила о нехватке российского газа и попросила граждан потреблять меньше топлива. В настоящее время нехватка газа покрывается из запаса магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» выиграл тендер на поставку газа молдавской Energocom. Объём поставок составит 500 тысяч кубометров. Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.

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