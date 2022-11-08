В Молдавии пригрозили «Газпрому» судом Вице-премьер Спыну заявил о готовности Молдавии подать в суд на «Газпром» из-за нарушений контракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в эфире телеканала Pro TV, что республика может подать в суд на российскую компанию «Газпром» из-за нарушения контракта. По его словам, на такой шаг Кишинев готов решиться из-за сокращения объемов поставок газа.

Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться, — сказал Спыну.

По словам вице-премьера, сейчас молдавские юристы анализируют договор на наличие возможности применения санкций против «Газпрома». Политик добавил, что российская компания не представила объяснений своего решения о сокращении поставок для республики, несмотря на то что «Кишинев всегда их оплачивает».

«Газпром» пока не комментировал заявления молдавских властей.

Ранее в российской компании отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

В ответ на это глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил о готовности обсудить с представителями «Газпрома» вопросы по выплате исторического долга. Он заявил, что компания приложит все возможные усилия для выполнения контрактных обязательств.