В Молдавии открыли памятник румынским союзникам нацистов

В центре Кишинёва в парке «Валя Морилор» открыли памятник солдатам румынской армии, которые воевали на стороне нацистской Германии. Фото облетели Telegram и СМИ, однако никакой реакции официальных лиц не последовало, сообщается в Telegram-канале портала «Sputnik. Ближнее зарубежье».

На памятнике, известном как родник генерала Пиона и открытом с воинскими почестями, военным оркестром и представителями посольства Румынии, значится надпись: «К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии». Это означает, что памятник посвящён солдатам Румынии, воевавшей на стороне немецко-фашистских войск.



Сообщается, что памятник на этом месте изначально был установлен в 1937 году, к 20-летию совместных боёв русской и румынской армий во времена Первой мировой войны. Несмотря на публикацию фото в Telegram и СМИ, официальной реакции по этому поводу не последовало.



Современные фальсификаторы восстановили родник в честь пособников нацизма, пришедших на советскую землю как оккупанты! Считаю, что городской совет и лично мэр города должны потребовать замены этой оскорбительной и исторически неверной памятной плиты, — прокомментировал открытие памятника автор канала «Солдат Победы».

Ранее совет национальной безопасности и обороны Украины предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война» и назвать её «советско-немецкой войной» или оставить название Вторая мировая война. Эта замена входит в состав словаря названий и терминов, разработанного «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Их рекомендуют использовать властям, дипломатам и СМИ.