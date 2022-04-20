В Молдавии раскритиковали «Газпром» за отсутствие ответа по аудиту долга

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал поведение «Газпрома», который не ответил на просьбу об отсрочке аудита долга «Молдовагаза», неоправданным и недружественным, передаёт РИА Новости. Он отметил, что серьёзный бизнес-партнёр должен заранее сообщать о своих намерениях.

Я считаю отсутствие ответа от «Газпрома» неоправданным и недружественным. Я думаю, что серьёзный коммерческий партнёр заранее высказывает свои намерения. Предполагаю, что нас хотят довести до ситуации, когда приходит последний день срока и у нас нет ответа, — возмутился Спыну.

12 апреля «Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой продлить срок проведения аудита долга. Контракт между «Газпромом» и «Молдовагазом» на поставки энергоресурсов был продлён 29 октября после длительных переговоров. Он предусматривает поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября при условии своевременной оплаты Кишинёвом текущих платежей в полном объёме.

По мнению кандидата экономических наук Владимира Дорохова, отказ Молдавии выплачивать многолетний долг перед «Газпромом» может лишить её поддержки со стороны России. Эксперт обвинил Кишинёв в намеренном оттягивании дня выплаты, так как, по его мнению, Молдавия просто не хочет выплачивать Москве исторический долг.