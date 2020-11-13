В Молдавии действующий президент и лидер оппозиции проголосовали

https://static.news.ru/photo/f86a3b94-273b-11eb-813b-fa163e074e61_660.jpg Фото: dodon.igor1/facebook.com

В Молдове проходит второй тур голосования на выборах президента республики. Действующие глава страны Игорь Додон и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду уже отдали свои голоса.

Додон рассказал, что с утра посетил монастырь. А свой голос на этих выборах отдал за православные и традиционные ценности, за государственность, за дружбу с Востоком и Западом и межэтнический мир.

Нельзя разделять людей на своих и чужих. На граждан и сепаратистов, этого категорически нельзя делать. Все наши граждане, и в Молдове, и в Милане, где сейчас голосуют, и в Тирасполе, и в Москве, и в Бухаресте, — цитирует его «МИР 24».

Санду пришла на избирательный участок в окружении своих сторонников. Она заявила, что голосует за перемены, и призвала граждан активно выходить на выборы.

Сегодня в ваших силах наказать тех, кто вам врал, кто у вас воровал, тех, кто сделал вас бедными или выгнал из дома, — обратилась лидер оппозиции к народу.

За ходом голосования следят почти две с половиной тысячи местных и международных наблюдателей. Вместе с ними общественный порядок поддерживают шесть тысяч полицейских.

Впервые за последние 10 лет на этих выборах проводят опрос граждан на выходе с избирательных участков. Данные этих экзитполов появятся после закрытия избирательных участков. Пока известно, что к 13:00 проголосовало 22% избирателей, что выше, чем в первом туре.

Президентские выборы в Молдавии состоялись 1 ноября. По информации ЦИК, Санду, выдвинувшая свою кандидатуру от проевропейской партии «Действие и солидарность», получила 36,16% голосов, в то время как Додон, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов Республики Молдова, 32,61%. Поскольку ни один из претендентов не набрал абсолютного большинства (50% + 1 голос), был назначен второй тур, который проходит сегодня, 15 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция зафиксировала сотни нарушений в ходе состоявшихся в воскресенье в Молдавии президентских выборов. Как заявила Майя Санду, она увидела много попыток «украсть выборы».