В Молдавии арестовали почти все руководство оппозиционной партии «Шор»

Фото: EPA/TASS

Илан Шор

Власти Молдавии арестовали и задержали почти 40 активистов оппозиционной партии «Шор»., организовавшей антиправительственные протесты. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале сообщил лидер партии Илан Шор, выразив сожаление, что власти Молдавии занимаются преследованием оппозиции, а не ищут выход из кризиса.

Сотни обысков, 37 человек находятся под мерой пресечения — кто под арестом, кто под домашним арестом, в том числе все руководство партии, — сообщил Шор.

Лидер оппозиции призвал президента Майю Санду найти решение из кризиса вместо того, чтобы «арестовывать простых людей и пугать активистов».

Но им не до этого, им нужно бороться с партией, оппозицией, в частности, с партией «Шор», — сыронизировал политик.

В то же время и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявило возможной ликвидации партии «Шор». Сотрудники полиции провели в пятницу, 4 ноября, обыски у ее активистов. Последних обвиняют в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

Так, инспекторат полиции сообщил, что следственные мероприятия были проведены в Бельцах, Дрокии, Кишиневе и Унгенах. В результате «были собраны улики и изъяты 380 тыс. леев ($19,6 тыс.)», предназначенных для партийных активистов. Партия «Шор» со своей стороны обвинила власти в попытке запугать ее активистов накануне очередной акции протеста.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил нынешнее руководство страны в продолжающемся в республике кризисе. Он раскритиковал президента Майю Санду за резко повышение ключевой ставки, что, по его мнению, «напрочь убивает экономику».