В МОК ответили Киеву на обвинения в подкупе Россией В МОК назвали клеветой слова Подоляка о подкупе Москвой

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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал клеветническими заявления советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, обвинившего организацию в коррупции. Представители комитета подчеркнули, что слова представителя Киева не могут служить основой для конструктивного обсуждения. Подоляк обвинил МОК в поощрении действий России после того, как организация сообщила о возможном допуске российских спортсменов до парижских Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году, передает РИА Новости.

МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения, — сказали в комитете.

МОК 25 января заявил о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений. Так, к играм могут допустить тех, кто не выступал против миротворческой миссии МОК и не поддерживал проведение военной операции на Украине.

После этого Подоляк выступил с обвинениями в адрес организации. Он сказал, что МОК подкуплен Москвой, а также заявил, что комитет пропагандирует насилие и разрушения.

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что страна намерена создать международную коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Глава ведомства отметил, что Польша входит в число нескольких национальных олимпийских комитетов в Европе, которые выступают против допуска россиян к соревнованиям. По его словам, Олимпийские игры не смогут состояться, если коалиция сможет собрать определенное количество стран.