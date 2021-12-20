В Moderna рассказали об эффективности своего бустера от «омикрона»

Доза бустерной прививки от Moderna в 50 микрограмм (мкг) даёт 37-кратное увеличение антител от «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщили в компании со ссылкой на результаты исследований, добавив, что полная вакцинация двумя дозами — 100 мкг — увеличивает количество антител в 83 раза.

Санкционированная в настоящее время бустерная вакцина Moderna COVID-19 может повысить уровни нейтрализующих антител в 37 раз выше, чем уровни до повышения, — говорится в информации.

Компания ссылается на результаты лабораторных исследований с применением вакцины mRNA-1273, которую выбрали из-за быстрого распространения нового штамма вируса.

Отмечается, что буcтерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер нежелaтельных явлений через семь дней после ревакцинации в целом были cопоставимы с таковыми после двух доз основного курса. Однако наблюдaлась тенденция к несколько более частым побочным реакциям после буcтерной дозы в 100 мкг по сравнению с разрешённой буcтерной дозой в 50 мкг, отметили в компании.

Ранее основатель BioNTech, которая вместе с Pfizer работает над вакцинами от коронавируса, Угур Шахин заявил, что из-за штамма «омикрон» целесообразно получать третью бустерную дозу вакцины через три месяца после второй. По его мнению, две дозы препарата не обеспечивают необходимую защиту от новой вариации.

Кроме того, Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании решил сократить интервал между первичной вакцинацией и ревакцинацией от COVID-19 до трёх месяцев.

Специалисты центра Гамалеи ранее предупредили о возможности непредвиденных последствий в случае введения бустерных доз мРНК-вакцин через три месяца после основной вакцинации. К данному типу препаратов относятся вакцины Pfizer и Moderna. Учёные подчеркнули, что ещё ни одна пандемия не приводила к тому, чтобы ревакцинацию устраивали уже через три месяца после основного курса вакцинации.