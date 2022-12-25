В МО Турции описали беспорядки в Париже словами о вскормленной змее Министр обороны Турции Акар: змея, вскормленная французами, стала жалить их самих

Фото: L.Urman/Global Look Press

Курдский демократический совет во Франции

Змея, вскормленная французами, начала жалить их самих, так министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал беспорядки в Париже, начавшиеся после убийства трех человек возле Курдского культурного центра, пишет турецкое агентство Anadolu. Демонстранты расценили эти убийства как теракт и обвинили в этом Анкару. В ходе стычек во французской столице пострадал 31 полицейский.

Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих, — заявил он.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил французские власти в том, что они поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК) в Сирии. В своем Twitter-аккаунте он написал, что в Париже в данный момент проходят протесты той самой РПК, которая причастна к убийству тысяч турок и курдов. В ходе стычек в столице Франции пострадал в том числе 31 полицейский. РПК признана Анкарой террористической организацией.

Ранее стало известно, что убийцей курдов оказался 60-летний мужчина, он был оперативно задержан. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. В полиции призвали местных жителей избегать района происшествия и не затруднять работу правоохранительных органов.

20 ноября Турция начала воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана. В тот день турецкие ВВС нанесли удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии. В Минобороны страны объявили, что данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию. В этой связи Турция начала операцию «Коготь-меч», целью которой является нейтрализация РПК, Союза общин Курдистана, а также Отрядов народной самообороны курдов.