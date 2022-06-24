В МО Армении опровергли заявление Азербайджана об обстреле на границе

Фото: president.am/Аппарат Президента Республики Армения

Армянские военнослужащие

В Минобороны Армении опровергли сообщение азербайджанского военного ведомства об обстреле позиций на восточном участке границы. Заявление Баку о боевых действиях является дезинформацией, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА, — отмечается в тексте.

Баку обвинил армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии 24 июня. В Минобороны республики заявили, что огонь велся из различного вида стрелкового оружия минувшей ночью. В ведомстве добавили, что азербайджанские военнослужащие приняли адекватные меры реагирования.

Ранее в Баку заявили о готовности «перевернуть страницу вражды» и работать над мирным договором с Ереваном. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что искусственное затягивание нормализации отношений между республиками приводит к негативным эффектам и несёт с собой большие риски.