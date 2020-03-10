https://static.news.ru/photo/6150c8a6-62b8-11ea-8160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Wenkui/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число инфицированных коронавирусом нового типа по состоянию на 10 марта достигло 114 тысяч 452, скончались 4026 человек. На первом месте по количеству инфицированных по-прежнему остаётся Китай, второй страной-лидером стала Италия.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на университет Джона Хопкинса, более 80,7 тысяч заболевших и более трёх тысяч погибших приходятся на материковый Китай. В медучреждениях сейчас находятся более 17 тысяч человек, состояние 4,7 тысяч из них оценивается как тяжёлое.

Накануне власти Китая сообщили, что в борьбе с эпидемией внутри страны отмечен поворот к лучшему, особенно это касается Уханя, где удалось значительно снизить темпы роста числа инфицированных.

Второй страной по числу заражённых стала Италия, там по состоянию на 10 марта насчитывается 9172 случая заражения, скончались 463 человека. Средний возраст погибших — 81 год.

Также эпидемиологически неблагополучной страной считается Южная Корея. Здесь коронавирусом заболели 7161 человек, скончались 237 пациентов. Всего коронавирус затронул более ста стран мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 10 марта для борьбы с распространением инфекции власти Италии ввели жёсткие ограничения на передвижение людей по всей территории страны без уважительных причин. Закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры. Ограничивается работа коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания. Учебные заведения закрыты до 3 апреля.